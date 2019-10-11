شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يُقيل مدربه شتاين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى أقال نادي الوحدة مدربه الهولندي موريس شتاين بعد 3 جولات فقط من مرور دوري الخليج العربي، بعدما تعرض «العنابي» لخسارتين في المسابقة أمام الفجيرة بهدف دون رد، وبني ياس 3-4، بينما حقق الفوز في مباراة الديربي أمام الجزيرة 3-2.

وسيبدأ النادي رحلة البحث عن مدرب جديد، وظهرت عدة أسماء أبرزها البرتغالي ريكاردو سابينتو مدرب فريق براجا البرتغالي.

جدير بالذكر أن شتاين المدرب الثالث الذي يقال منذ انطلاق دوري الخليج العربي، عقب إقالة كلباء والنصر لمدربيهما فيفياني وكايو زاناردي.

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