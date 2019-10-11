سعيد آل مكتوم والشامسي يواجهان نخبة الرماة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، تنطلق في الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة، منافسات اليوم الافتتاحي لنهائي بطولة كأس العالم لرماية الأطباق الإمارات 2019، حيث من المقرر أن ينطلق الحدث بمنافسات سيدات رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، وبعدها بنصف ساعة تنطلق منافسات الرجال للتراب أيضاً، وفي التاسعة والنصف تنطلق منافسات السيدات في رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، وبعدها بنصف ساعة تنطلق منافسات الرجال.

وبمناسبة انطلاقة المنافسات، رحب الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان بالمشاركين في البطولة من داخل وخارج الدولة، والتي تحتضنها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتستمر حتى مساء الأحد، حيث تختتم ببطولتي الزوجي المختلط للتراب والاسكيت.

وأعرب عن سعادته البالغة بثقة الاتحاد الدولي للرماية المتمثلة في إسناد تنظيم بطولتين عالميتين في عام واحد للإمارات، مؤكداً أن العمل الجماعي من أعضاء الفريق الواحد والإيثار وراء الإنجازات الفنية والتنظيمية التي يحققها أبناء الإمارات، وأعرب عن أمله في أن تمثل هذه البطولة إضافة جديدة لمستوى الرماة، خاصة قبل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، متمنياً لكافة المشاركين والمشاركات التوفيق وطيب الإقامة في بلدهم الثاني دولة الإمارات.ويواجه رماة الإمارات أقوى نجوم العالم، حيث يشارك في بطولة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي يداعبه الأمل في تكرار إنجاز 2011.كما يواجه الرامي المخضرم سيف الشامسي صاحب الخبرة العريضة، كوكبة من نجوم اللعبة في رماية التراب .