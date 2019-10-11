شكرا لقرائتكم خبر عن ليكو: فرصة جيدة للاعبين الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكد الكرواتي إيفان ليكو، مدرب العين، أن مواجهة النصر اليوم تعتبر فرصة جيدة للعناصر الشابة التي لم تشارك بصورة مستمرة مع الفريق، لإظهار قدارتهم الفنية والمهارية، بجانب عودة بعض اللاعبين المصابين للمشاركة، وفي مقدمتهم البرازيلي كايو كانيدو والمدافع محمد أحمد.
وقال في المؤتمر: استعددنا للمواجهة بشكل اعتيادي مثل كل مباراة، كما قمنا بمعالجة بعض الأخطاء التي صاحبت مباراة الشارقة الأخيرة التي خسرناها لسوء الطالع بعد أن كنا الطرف الأفضل وهذا بشهادة الجميع، أما منافسنا اليوم فهو فريق جيد ويضم لاعبين على مستوى عال من الكفاءة، وهو ما يؤكد أن المباراة لن تكون سهلة.
وتابع: يغيب عنا 6 لاعبين ولكن ثقتي كبيرة في اللاعبين الذين سأدفع بهم والقادرين على حصد النقاط الثلاث.
من جانبه، أوضح المهاجم جمال معروف، أنه صحيح تربى وترعرع في النصر وهو النادي الذي قدمه للساحة الرياضية إلا أنه اليوم لاعب العين ويدافع عن شعاره مع كامل احترامه لفريقه السابق وقال عن المباراة: سنبذل أقصى ما عندنا لتعزيز موقعنا في المجموعة من أجل حصد إحدى بطاقتي التأهل للمربع الذهبي.
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