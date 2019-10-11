«المسعود للسيارات» ترعى مهرجان سباق دلما للمحامل الشراعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن توقيع اتفاقية مع المسعود للسيارات لرعاية مهرجان سباق دلما الثالث للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بجزيرة دلما التاريخية، بمجموع جوائز 25 مليون درهم، في إطار النهج الوطني للمؤسسات وكافة الجهات التي تحرص على تقديم الدعم والرعاية لرياضة الآباء والأجداد ولنهضة التراث البحري.

وقع الاتفاقية أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وطارق أحمد المسعود عضو مجلس إدارة مجموعة المسعود، وتم توقيع الاتفاقية بمقر المسعود للسيارات في الخالدية بأبوظبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت: طارق بن هزيم المهيري وماجد عبدالله المهيري، بجانب ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي للرياضي ومحمد عبدالله مدير المبيعات في المسعود للسيارات.

وتعد هذه هي الرعاية الثالثة التي يتم توقيعها من قبل نادي أبوظبي للرياضات البحرية واليخوت لرعاية المهرجان، بعد التوقيع مع مجموعة الربيع والطيار وجمعية دلما التعاونية.

من جهته، تقدم أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالشكر والتقدير إلى إدارة المسعود للسيارات، لحرصها الكبير على رعاية الحدث التراثي الأغلى، مؤكداً أن الرعاية أمر ليست غريباً على أبناء الوطن المخلصين الذين يسعون دوماً للقيام بدورهم في رعاية المناسبات الوطنية خاصة الأحداث الكبرى التي تتعلق بتراث الآباء والأجداد.

وقال: اعتدنا من مجموعة المسعود مثل هذه الأعمال الرائعة، لاسيما أنها من الداعمين للرياضات التراثية في الدولة بكل أشكالها وفي مقدمتها التراث البحري، ودائماً ما تسعى إلى إحيائه في نفوس الشباب من خلال دعمها لمثل هذه الفعاليات.

من جانبه، أعرب طارق أحمد المسعود عضو مجلس إدارة مجموعة المسعود عن فخره واعتزازه برعاية مهرجان سباق دلما الثالث، وقال: نتوجه بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سباق دلما الثالث على إتاحة الفرصة لنا لرعاية هذا الحدث التاريخي، الذي يجسد اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة بتراث الآباء والأجداد.

وأضاف: تسعى المسعود دائماً للقيام بدورها الوطني تجاه المجتمع من خلال المساهمة في إنجاح الأحداث الرياضية الكبرى التي تتعلق بتراث الآباء والأجداد، خاصة السابقات البحرية التي يمارسها عدد كبير من محبي وعشاق هذه الرياضة الأصيلة، مشيداً بجهود نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ودوره الكبير.