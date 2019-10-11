شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان رياضي للطلاب الجدد في جامعة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت ملاعب وصالات المجمع الرياضي في جامعة الشارقة فعاليات «اليوم الرياضي للطالب الجديد»، والتي تحرص عمادة شؤون الطلاب على تنظيمه سنوياً للترحيب بالطلاب الجدد، ويشارك في الفعاليات الطلبة القدامى وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، بهدف كسر الحاجز النفسي للطلاب الجدد من خلال مشاركة الطلبة والأساتذة وأعضاء الهيئة الإدارية في المنافسات الرياضية سوياً.

حضر الحفل الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية ممثلاً لمدير الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد الشماع، عميد كلية الهندسة.

وتهدف العمادة من تنظيم هذه الفعالية سنوياً إلى إبراز دور الأنشطة اللاصفية في الجامعة، وتأكيد دورها في إعداد وصقل شخصية الطالب بجانب الدراسة الأكاديمية، وتعمل الأنشطة بصفة عامة على إكساب الطلاب مهارات العمل بروح الفريق الواحد واستثمار المواهب والطاقات بصورة إيجابية.

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