شكرا لقرائتكم خبر عن المري يشيد بمستوى الفريقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه الفريقان ووصفهما بأنهما يستحقان البطولة معاً، وقال ان النهائي كان مقنعاً للجميع من جميع النواحي كمستوى فني وحضور جماهيري، وقال إن طاقم التحكيم نجح في إدارة المباراة.

وقال: ركز الفريقان على تقديم أفضل ما عندهما من جماليات كرة السلة ومتعتها، أهنئ الفريقين واتحاد كرة السلة بهذا المستوى، وأهنئ شباب الأهلي بتحقيق أول إنجازات كرة السلة هذا الموسم.

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