افتتاح مميز للبطولة العربية للمواي تاي بمشاركة 16 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير

افتتحت أمس بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي فعاليات «البطولة العربية للمواي تاي 2019» التي يستضيفها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي، والتي تستمر حتى مساء بعد غد الأحد بمشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة من 16 دولة.

بدأت مراسم حفل الافتتاح بالسلام الوطني وفيلم وثائقي لبداية الاتحاد، وقد حضر الحفل أعضاء اتحاد الإمارات للعبة واللجنة المنظمة وأعضاء الاتحاد العربي ورؤساء الوفود المشاركة وعدد من رجال السلك الدبلوماسي العربي المعتمدين لدى الدولة، كما شهد الافتتاح من جانب مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي وسعيد المهيري، وشهد الحفل طارق بن هزيم المهيري عضو الاتحاد الدولي وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج والمدير التنفيذي للاتحاد.

وتحدث ياسر سالم الساعدي نائب رئيس الاتحاد، وألقى كلمة اللجنة المنظمة ورحب فيها نيابة عن عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي بالضيوف في بلدهم الثاني، متمنياً التوفيق للجميع، وأكد على السعي دائماً لتطوير قدرات الشباب العربي رياضياً وتأهيلهم عالمياً وتوسيع قاعدة انتشار اللعبة في العالم العربي، وقال: «بفضل الجهود ومحطات الإنجاز والنجاح التي حققها الاتحاد في الفترة الماضية، فقد تقرر مؤخراً اختيار العاصمة أبوظبي لتكون المقر الرسمي للاتحاد العربي للمواي تاي، مما جعلنا أمام تحد جديد والبحث عن إنجاز أكبر يتطلع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي وأعضاؤه لدعم الاتحادات الرياضية العربية».

وتحدث عبدالكريم الهلالي نائب رئيس الاتحاد العربي شاكراً الإمارات قيادة وشعباً على الحفاوة وحسن التنظيم وتسخير كافة متطلبات النجاح للبطولة العربية، بعدها قام طارق المهيري مدير البطولة بقص شريط الافتتاح إيذاناً بانطلاقة منافسات بطولة الأشقاء في بلد المحبة والتسامح بعاصمة المواي تاي أبوظبي وسط أجواء حماسية وحضور كبير من عشاق اللعبة من مختلف مدن الدولة من المواطنين والمقيمين من الأشقاء والأصدقاء عشاق اللعبة، التي استمرت تصفياتها في جولتها الافتتاحية بإقامة 28 نزالاً على حلبتين بالصالة الرئيسية لمختلف الأوزان والتي تواصلت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

وتستأنف منافسات البطولة اليوم، بإجراء الفحص الطبي للمشاركين في جولة اليوم الثاني من لاعبين ولاعبات بجانب عملية الميزان لكافة المشاركين في تصفيات اليوم الثاني للبطولة العربية التي تقام منافساتها بطريقة خروج المهزوم وفقاً للائحة الفنية للاتحاد العربي للمواي تاي حيث تقام عملية الفحص الطبي والميزان بفندق هيلتون كابيتال جراند في أبوظبي، حيث تقيم الوفود المشاركة.

وعند الرابعة عصر اليوم تستأنف مباريات البطولة بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وفقاً لقرعة البطولة بمشاركة مختلف الأوزان بهدف بلوغ الدور نصف النهائي الذي تقام مبارياته مساء يوم غد.

وأشادت الوفود التي شاركت في الاجتماع العام للبطولة بحفاوة دولة الإمارات ومساهمتها في إحداث نقلة في مسيرة اللعبة التي شهدت طفرة رائعة مع ميلاد اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في مايو 2017.

وأشادت الوفود العربية الشقيقة المشاركة كذلك بالدور الإداري والتنظيمي المقدر لطارق بن هزيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج والمدير التنفيذي للاتحاد، الذي نال بدوره ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة ليفوز بدوره في يوليو 2019 بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي (IFMA).