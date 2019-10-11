اتحاد الشطرنج يزور «فتيات الشارقة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل اتحاد الشطرنج زياراته للأندية، وزار وفد الاتحاد برئاسة حسين الشامسي، الأمين العام للاتحاد وفوزية عباس رئيس الجهاز الفني ومحمد عبدالله المدير الفني، نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وكان في استقبالهم نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي وعلياء علي غريب رئيس الجهاز الفني، ووفاء عبدالله بن علي المدير التنفيذي، وقامت فوزية عباس باطلاع إدارة النادي على خطة النشاط وبطولة الدوري العام للسيدات.

وأعرب حسين خلفان الشامسي عن سعادته بزيارة النادي موجهاً الشكر إلى الإدارة على حسن الاستقبال، وقال: زيارات الأندية تأتي تعزيزاً لأواصر العلاقة بين الاتحاد والأندية باعتبارها الشريك الاستراتيجي الذي يساعد الاتحاد على تحقيق أهدافه، وأيضاً مناقشة كل ما يخص الأندية وكيفية دعمها بالشكل الذي يساعدها على تحقيق أهدافها والارتقاء بلعبة الشطرنج والوصول بها إلى منصات التتويج في كل البطولات.

وأشار الشامسي إلى أن الاجتماع تطرق إلى بطولة كأس الشارقة الدولية التي ينظمها النادي سنوياً وباتت علامة مميزة في البطولات الدولية التي تنظمها الأندية الشطرنجية في الدولة.

من ناحية أخرى تشهد بطولة الدوري العام اليوم الجولة الثانية، ويلتقي في دوري الرجال نادي دبي للشطرنج والثقافة مع نادي أبوظبي للشطرنج بقاعة نادي دبي، فيما يلتقي في دوري السيدات فتيات رأس الخيمة مع دبي بقاعة نادي فتيات رأس الخيمة، وفتيات الشارقة مع نادي أبوظبي للشطرنج بقاعة الأخير.