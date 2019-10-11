شـباب الأهلـي يعـود للزعامة ويخطـف «النصـر» في النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

نجح فريق شباب الأهلي، في حسم أول ألقاب موسم كرة السلة بعد تتويجه أمس الأول، بكأس الاتحاد لفرق الرجال لكرة السلة على حساب النصر حامل اللقب وبفارق «باسكت» وبنتيجة 90 - 88 خلال اللقاء الختامي للمسابقة الذي أقيم على صالة شباب الأهلي، وشهد قمة الإثارة والندية من جانب الفريقين، رغم أن الموسم ما زال في أوله، ورغم أن لاعبي الفريقين لم يصلوا بعد إلى مستواهم المتوقع منهم حتى الآن.

شهدت المباراة أيضاً ميلاد عدد من النجوم الشباب في الفريقين، كما أكد اللاعبون الأساسيون كامل طاقتهم بما قدموه من خبرة رجحت كفة شباب الأهلي خلال الثواني الأخيرة وسهلت مهمة الفوز باللقب.

شباب الأهلي بطل المواسم العشرة الماضية، أكد أنه ما زال يملك حظوظ المنافسة ومفاتيح التفوق رغم غياب كوكبة من لاعبيه الأساسيين، والنصر بعناصره الشابة أكد تحديه ومقدرته على المنافسة على كل الألقاب المقبلة.

وعلى صعيد منافسات المسابقة التي جمعت 10 فرق، شهدت خروجاً غير متوقع لفريق الشارقة بطل الخليج والمرشح الأول للفوز بكأس المسابقة، ليحل في رابع الترتيب بعد شباب الأهلي البطل والنصر الوصيف والوصل صاحب المركز الثالث.

خروج الشارقة من المشهد بهذه الصورة، أثار العديد من التساؤلات من جانب خبراء اللعبة والمتابعين لشؤون كرة السلة في الدولة، كونه كان الفريق الأفضل، والذي يضم كوكبة من أبرز النجوم المحليين والأجانب، والذي يقوده المدرب المواطن المحنك عبدالحميد إبراهيم.

الأجهزة الفنية لكافة الفرق العشرة المشاركة اعتبرت المسابقة بداية للموسم الجديد، كما اعتبرها البعض خير تحضير للمسابقات الرئيسية المتمثلة في مسابقة الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبديلاً جيداً وغير مكلف للمعسكرات التحضيرية الخارجية.

توج الفرق الأبطال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وخالد المدفع الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة، واللواء محمد المري، رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية بشباب الأهلي، وعبدالرازق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضة في نادي النصر، وقاسم محمد، عضو مجلس إدارة النصر مشرف اللعبة، وحشد كبير من مسؤولي الاتحاد والأندية المشاركة في المسابقة.

الأهلي البطل ضم صامويل دي، خليفة خليل، شارلز انثوا، جاسم عبدالرضا، عبدالله محمد عيسى عبدالله، عبدالله محمد، قيس عمر، مامادو انداي، محمد عبدالله، وحمد خميس.

ومثل النصر الوصيف صالح سلطان، كارل كيثي، راشد سالم، إبراهيم عبيد، هشام حسن، حسين علي، حسن عبدالله، سعيد عبدالله، طلال سالم، حمد محمد، اريستدي، جولين اول.

من جانب آخر وعلى صعيد مباراة تحديد المركزين الثالث والربع التي سبقت مباراة الختام نجح الوصل في حسم المركز الثالث بعد فوزه الصعب الذي حققه بشق الأنفس على الشارقة بفارق نصف سلة وبنتيجة 85 - 84 تاركاً المركز.