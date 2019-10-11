اجتماع مثمر للجنة المنظمة لبطولة اليد بنادي الجزيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة المنظمة لبطولة كرة اليد ضمن بطولات أندية أبوظبي للألعاب الجماعية، والتي تقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وبتوجيهات من راشد عتيق الهاملي، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس شركة الألعاب الأخرى، جرى الاجتماع الأول بقاعة الاجتماعات بنادي الجزيرة، وترأس الاجتماع عبدالله عمر مخير، عضو مجلس الإدارة مدير بطولة كرة اليد، والذي أثنى بشكل كبير على مبادرة مجلس أبوظبي الرياضي لإطلاق هذه البطولات لكرة اليد والسلة والطائرة، والهادفة لتوفير الاحتكاك والخبرة للاعبي أندية أبوظبي. حضر الاجتماع عوض هويشل اليعقوبي، عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وجميع أعضاء اللجان العاملة كاللجنة الإعلامية ولجنة التنظيم ولجنة الملاعب وتناول الجميع محاور الاستضافة والتنظيم والدعم اللوجستي، وتقرر عقد اجتماعات أسبوعية للجان من أجل الاطلاع على آخر المستجدات، وتم اعتماد الشعار الترويجي للبطولة.

وأعلن مدير البطولة، عن مشاركة ثمانية فرق في البطولة التي تنطلق يوم 8 نوفمبر وتختتم يوم 16 من نفس الشهر.