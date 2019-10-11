منتخب الصالات يخسر أمام مصر.. ويؤكد جاهزيته لـ «الآسيوية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

اختتم منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات تحضيراته الفنية لتصفيات بطولة آسيا 2019 التي تستضيفها البحرين الأسبوع القادم، بمواجهة منتخب مصر في مباراتين وديتين، خسر «الأبيض» الأولى 2-3 والثانية 1-4، إلا أنه خرج بالعديد من الفوائد والإيجابيات بعد الأداء القوى أمام منتخب قوي ومتمرس في اللعبة.

سجل أهداف الأبيض في المباراتين كل من وائل محمد خميس وعبدالله الحوسني وحمدان الكثيري، وتغادر بعثة منتخبنا إلى البحرين لخوض بطولة آسيا يوم 13 الجاري برئاسة سعيد العاجل مشرف المنتخبات الوطنية.

شهد مباراة الإمارات ومصر الثانية، عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني عضو المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وسحر عبدالحق عضو اتحاد الكرة ورئيسة البعثة المصرية ومشرفة الكرة الشاطئية والصالات والكرة النسوية في الاتحاد المصري، وخميس الشامسي نائب رئيس اللجنة، وعمران عبدالله النعيمي أمين السر العام.

وبين شوطي المباراة، قدمت سحر عبدالحق درعاً تذكارية إلى مجلس الشارقة الرياضي ودرعاً للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، ومن جانبها قدمت اللجنة التنفيذية درعاً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وتوجه عيسى هلال الحزامي بالشكر والتقدير إلى اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، على اختيار مصر للتباري معه لأجل الاحتكاك واكتساب مزيد من الخبرات كون المنتخب المصري يعتبر من أفضل وأقوى المنتخبات في المنطقة العربية.

وأكد أن الأبيض حقق العديد من الفوائد من اللعب أمام منتخبات قوية ومميزة وتمنى للمنتخب كل التوفيق في التصفيات الآسيوية.

عمق العلاقات

ومن جانبها، أشادت سحر عبدالحق رئيس البعثة المصرية بعمق العلاقات المصرية والإماراتية في كافة المجالات وباهتمام مجلس الشارقة الرياضي بالبعثة المصرية وخصت بالشكر عيسى هلال الحزامي وأشادت بالاستقبال والضيافة من قبل اللجنة التنفيذية لكرة الصالات متمثلة في عبدالملك جاني وعمران عبدالله وقالت إن هذا ليس غريباً وليس جديداً على أبناء دولة الإمارات التي لم نشعر بالغربة فيها، فهي بلا شك وطننا الثاني ونشكرهم على كل ما قدموه وسعداء جداً باللعب أمامهم.

وقالت سحر: إن منتخب الإمارات من المنتخبات المميزة وأوضحت أن «منتخب مصر حالياً يقف في صدارة التصنيف، ويحل في المركز الأول إفريقياً والأول عربياً أيضاً، ويحتل المركز 21 على مستوى العالم ونحن نحرص دائماً على الاستفادة من اللعب في أيام الفيفا ونشارك في مختلف المناسبات لأنها تسهم في إتاحة الفرصة لتصنيف أفضل من خلال اللعب المتواصل والنتائج الجيدة».

ويذكر أن سحر عبدالحق أول سيدة عربية تترأس نادياً، وكانت رئيسة نادي النصر المصري الذي يقع في مصر الجديدة بالقاهرة وترأسته لمدة خمس سنوات، وهو النادي الذي انتقل منه النجم المصري الكبير محمود الخطيب إلى النادي الأهلي.

وبعد نهاية المباراة الثانية اجتمع عبدالملك جاني مع اللاعبين وحثهم على بذل الغالي والنفيس من أجل الوطن في التصفيات الآسيوية وأكد لهم الثقة اللامحدودة من قبل اللجنة في اللاعبين.