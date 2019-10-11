خليفة راشد: مباراة الحصن .. فرصة لتصحيح الأخطاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خليفة راشد الملاحي عضو مجلس إدارة العروبة ورئيس اللجنة الفنية، جاهزية الفريق لمواجهة دبا الحصن قائلاً: المباراة فرصة لنا لتصحيح أخطاء المباراتين السابقتين، وأشير إلى أنه ورغم أهمية بطولة الكأس والتي تحمل اسماً محبباً لنا وهو صاحب السمو رئيس الدولة، فإنها في الوقت ذاته تعتبر جزءاً من إعداد الفريق للدوري، خصوصاً أن الفريق، كما ذكرنا سابقاً، جديد بالكامل، ولم يتبق سوى عنصرين فقط من الفريق القديم، وهما منصور شوكان وحسن زايد.

وأضاف خليفة راشد: المدرب لا يزال في مرحلة استكشاف ويحاول الوقوف على إمكانات اللاعبين من أجل الوصول إلى التشكيلة الأساسية، ولهذا من الطبيعي عندما يشرك لاعباً في التشكيلة الأساسية ولا يؤدي المطلوب منه أن يخرجه ويدفع بلاعب آخر من أجل المزيد من التجريب حتى يصل إلى التشكيلة المثالية، وكلنا ثقة بأن الفريق سيتحسن خصوصاً أنه يمتلك نوعية جيدة من اللاعبين المواطنين بالإضافة إلى أسماء كبيرة من اللاعبين الأجانب والذين ننتظر منهم مجهودات أكبر في مقبل المباريات.

وبخصوص اللاعب الجديد عبدالله تراوري، قال: انضم للفريق قبل 10 أيام، واستبعد أن يكون جاهزاً لمباراة اليوم، لكننا ننتظر منه الكثير في المرحلة المقبلة.