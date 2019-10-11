عمرو الجنايني : النادي الأهلي فخرا للكرة المصرية

الموجز وجه عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، التهئنة للنادي الأهلي لإحرازه لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي . وقال "الجنايني" خلال كلمته بإحتفالية تسليم الأهلي درع الدوري : يحدونا الأمل في أن يظل الأهلي مثالا للأجيال الصاعدة دام فخرا للكرة المصرية . وقد تسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم درع الدوري في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة بعدما توج باللقب الموسم الماضي للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه .

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