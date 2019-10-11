الأرجنتين بودية أمام ألمانيا في قمة عالمية

عشاق ومهوسين الساحرة المستديرة متعطشين لمشاهدة اللقاء الودي المنتظر بين ألمانيا والأرجنتين، والمقرر له ملعب وستاد سيجنال إيدونا بارك بألمانيا، ويقام اللقاء اليوم في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، فيما ستتواجد ألمانيا في بطولة تصفيات اليورو 2020، حيث حقق منتخب ألمانيا فوزًا كبيراً علي أيرلندا الشمالية بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بملعب ويندسور بارك بأيرلندا الشمالية.

ويحتل فريق الماكينات الألمانية برصيد 12 نقطة صدارة المجموعة، حيث استطاع الفريق الانتصار في أربع مباريات ولم يهزم إلا في لقاء واحد وكانت ضد منتخب هولندا والذي انتهي بانتصار الفريق الهولندي (4-2 )، ولم يشارك المنتخب الألماني غير في لقاء ودي واحد ضد منتخب صربيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وفي المقابل استطاع منتخب الأرجنتين من تحقيق المركز الثالث في بطولة كوبا أميريكا 2019، بعدما حقق الفوز، واستطاع انتزاع صدارة المركز الثالث من منتخب تشيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.