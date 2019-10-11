شاهد قائمة التعديلات فى التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا ضد الأرجنتين اليوم

يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا يستعد لعمل بعض التعديلات علي تشكيل منتخب ألمانيا اليوم في اللقاء الودي أمام الأرجنتين والذي سيجمع بينهما في التاسعة إلا ربع مساءا، علي إستاد سيجنال إيدونا بارك، قبل مباراة إستونيا يوم الأحد في تصفيات يورو 2020.

وحيث يفتقد منتخب ألمانيا لعدد كبير من النجوم من بينهم المصاب ليروي ساني، توني كروس، تيمو فيرنر، أنطونيو روديجر، ماتياس جينتر، ليون جوريتسكا وآخرين.

وقد ذكرت صحيفة بيلد عن حدوث تغييرات عديدة في تشكيل ألمانيا ضد الأرجنتين على أن يدخل لوف اللقاء بهذا التشكيل المتوقع:

تير شتيجن، هالستنبرج، ستارك، سولى، كلوسترمان؛ هافيرنس، كيميتش؛ رويس، جنابرى، براندت؛ فالدشميدت.

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ومن جانبه قال لوف عن الغيابات الكثيرة بالفريق: “اعتدنا علي هذه المواقف. لم يكن هذا الأمر الذي أريده، وليس الوضع الأفضل للفريق، ومن الممكن أن تجد كل هذه الغيابات في فريق واحد”.

وتتصدر ألمانيا برصيد 12 نقطة المجموعة الثالثة من خمس لقاءت بعد الهزيمة ضد هولندا في سبتمبر، وستحل ألمانيا ضيفه علي فريق استونيا يوم الأحد المقبل.