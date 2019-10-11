شكرا لقرائتكم خبر عن حفل يليق بالأهلى.. نانسي نور تتألق فى تقديم حفل تسليم الدرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الإعلامية نانسي نور، في حفل تسليم درع الدوري العام عن الموسم الماضي، في حضور لفيف من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام.

ظهرت الإعلامية نانسي نور بشكل مميز خلال الحفل الذي أقيم في إحدى الفنادق الكبري بالقاهرة وشهد العديد من المفاجآت.

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كما أثنت نانسي بحفل تسليم درع الدوري للنادي الأهلي والإنجاز الكبير الذي حققه المارد الأحمر خلال الموسم الماضي والتنظيم المشرف للحفل.

وشهد حفل تسليم درع الدوري حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة والنادي الأهلي بالإضافة إلى مسئولي شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي راعي الجبلاية والنادي الأهلي ومنظم الحفل، كما شهد الحفل تكريم مؤمن زكريا والعديد من الشخصيات التي ساهمت في فوز المارد الأحمر بلقب الدوري الـ41 في تاريخ القلعة الحمراء.



ونال الحفل الذي نظمته شركة بريزنتيشن استحسان ادارة الأهلي ووسائل الإعلام المختلفة التي قامت بتغطية الحفل الذي احياه العديد من النجوم.