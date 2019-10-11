شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو، والتى تقام بسهل حشيش بالغردقة ، بتنظيم من الاتحاد الأفريقى للعبة، برئاسة أحمد فولى .

ويشارك فى البطولة 9 دول هى مصر، والمغرب، واسبانيا، وألمانيا، والسعودية، وليبيا، وروسيا، والعراق، والبحرين.

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وتقام البطولة بمشاركة 76 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة ، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعبا ولاعبة

من المقرر أن تشهد البطولة مسابقات البومزا بأنواعها ومسابقات الفري ستايل ومسابقات تكسير الخشب.

تشارك مصر فى البطولة بقائمة تضم 23 لاعب و لاعبة هم نور محمد جندي، وعلي أحمد بدر، وإباء أحمد كمال، ومحمد عبد العظيم، وإبراهيم ممدوح، وسيف مجدي، وعبد الفتاح متولي، وسندس عطية القط، وتسنيم محمود، وسناء سليمان، وهند عبد الحفيظ، وسلمى حسني، وعبد الله مرعي، ومحمد حجازي، وعبد الله حسن، ومحمد أبو ليلة، وأحمد أبو شادي، وعامر فوزي، وشهد إبراهيم، وشهد عبد الفتاح، وفيروز نوار، وروان عمر، وجنى عبد الرازق.