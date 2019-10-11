شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مع وادي دجلة والزمالك يواجه الطلائع..منافسات دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة التاسعة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة أبرزها، مباراة الأهلي مع وادي دجلة والتي تقام بالتجمع الأول، ولقاء الزمالك بطلائع الجيش والتي تقام على الملعب الفرعي لاستاد جهاز الرياضة.
ويحتل نادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة، برصيد 18 نقطة بعد الفوز الأخير الذي حققه صغار ميت عقبة على بيراميدز في الجولة الثامنة.
كما يحتل الانتاج الحربي المركز الثاني بنفس الرصيد 18 نقطة ولكن فارق الأهداف انحاز للزمالك، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بعد خسارته في الجولة السابقة أمام المصري.
وتشهد الجولة التاسعة أيضا مباريات:
المقاولون العرب x الجونة -على ملعب الجبل الأخضر
مصر المقاصة x الانتاج الحربي - في المدينة الرياضية بدمو
الاسماعيلي x طنطا - ملعب جامعة قناة السويس
حرس الحدود x المصري -على ملعب المكس
انبي x سموحة - ملعب انبي
بيراميدز x الاتحاد السكندري - بمجمع الأسيوطي
فيما حصل فريق إف سي مصر على راحة من مباريات هذه الجولة التي تنطلق جميعها في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة.
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