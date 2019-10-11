شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مع وادي دجلة والزمالك يواجه الطلائع..منافسات دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة التاسعة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة أبرزها، مباراة الأهلي مع وادي دجلة والتي تقام بالتجمع الأول، ولقاء الزمالك بطلائع الجيش والتي تقام على الملعب الفرعي لاستاد جهاز الرياضة.

ويحتل نادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة، برصيد 18 نقطة بعد الفوز الأخير الذي حققه صغار ميت عقبة على بيراميدز في الجولة الثامنة.

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كما يحتل الانتاج الحربي المركز الثاني بنفس الرصيد 18 نقطة ولكن فارق الأهداف انحاز للزمالك، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بعد خسارته في الجولة السابقة أمام المصري.

وتشهد الجولة التاسعة أيضا مباريات:المقاولون العرب x الجونة -على ملعب الجبل الأخضرمصر المقاصة x الانتاج الحربي - في المدينة الرياضية بدموالاسماعيلي x طنطا - ملعب جامعة قناة السويسحرس الحدود x المصري -على ملعب المكسانبي x سموحة - ملعب انبيبيراميدز x الاتحاد السكندري - بمجمع الأسيوطي

فيما حصل فريق إف سي مصر على راحة من مباريات هذه الجولة التي تنطلق جميعها في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة.