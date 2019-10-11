شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى: رغم الصعوبات الأهلى بطل الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود متولى مدافع فريق الأهلى أن الأحداث خلال الموسم الماضى التى مر بها الفريق الأحمر صعبة للغاية من إصابات اللاعبين و غياب التوفيق فى بعض المباريات ورغم ذلك تم حصد بطولة الدورى الممتاز .

وأوضح محمود متولى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " TIME SPORT " أنه لا يعلم التواجد ضمن قائمة الفريق الأحمر إستعدادا لمباراة الزمالك القادمة ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز.

أشار محمود متولى أنه يسير بشكل جيد بالبرنامج التأهيلى التى وضع له بعد الإصابة فى مباراة السوبر المصرى بالعضلة الخلفية .

جدير أن الأهلي تسلم أمس الخميس درع الدوري للمرة الـ41 في تاريخه لموسم 2018/2019 للمره الربعة على التوالى ، فى احتفالية خاصة نظمها مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن راعي الأهلي و الكرة المصرية.