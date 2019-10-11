شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنافس على حجز 3 مقاعد أخيرة فى نصف نهائي أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تُستأنف، اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر الجارى، حيث انطلقت منافسات هذا الدور أمس الخميس

كان الثلاثي المصري رنيم الوليلي ونور الطيب وعلي فرج قد نجحوا في التأهل إلى الدور نصف النهائي فيما ودع كريم عبد الجواد البطولة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام دييجو إلياس.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثمانى بطولات فى اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصرى محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائى الأخير المتوج بهذا اللقب فى العام الماضى.

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أما الثنائى الأشهر الذى تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات، وذلك فى نسخة 2017.

وجاءت مباريات هذا اليوم كالتالى:

نوران جوهر x تيسنى إيفانز

طارق مؤمن x سيمون روزنر

محمد الشوربجى x بول كول