شكرا لقرائتكم خبر عن عدسة "سوبر كورة" ترصد رقص أمح الدولى عقب رفع الأهلى درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتسلم النادى الأهلي درع الدورى فى حضور العديد من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام، وأقام الحفل تحت شعار"الأهلى لا يعرف المستحيل"، " فى إشارة لحصول الفريق الأحمر على لقب البطولة بعدما كان بعيدا للغاية".

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