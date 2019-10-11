أهداف اليوم.. مهرجان أهداف لبلجيكا.. وتعادل السنغال والبرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوارمصراوي الكرام نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأهداف ليوم الخميس 10 أكتوبر. هولندا 3 - 1 أيرلندا الشمالية بلجيكا 9 - 0 سان مارينو البرازيل 1 - 1 السنغال كرواتيا 3 - 0 المجر ويلز 1 - 1سلوفاكيا

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