النشرة الرياضية.. تغيير في جهاز الزمالك.. واحتفالية الأهلي.. ومصير ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوارمصراوي الكرام نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 10 أكتوبر.
هزيمة خامسة.. بولندا تفوز على مصر في كأس العالم للطائرة
تلقى منتخب مصر لكرة الطائرة رجال خسارة جديدة في بطولة كأس العالم والتي تنظمها اليابان على يد منتخب بولندا بثلاثة أشواط دون رد.
تغيير في جهاز الزمالك قبل مباراة الأهلي
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انضمام عصام مرعي للجهاز الفني لفريق الكرة من أجل تولي منصب المدرب العام.
بالفيديو.. مرتضى يوضح مصير ميتشو.. والمدرب يرد
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مدرب الفريق الصربي ميتشو ليس مطالبًا بتجديد الثقة بعد مباراة نادي مصر الأخيرة.
صلاح جزء من متحف فيفا في زيوريخ
نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول سيكون جزءًا من متحف فيفا بزيوريخ.
المسابقات تُعيد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود لموعدها الأصلي
قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود إلى موعدها السابق في الثامنة من مساء الجمعة 18 أكتوبر على ملعب الإسماعيلية وذلك ضمن الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.
عنوان "الأهلي يتذيل لأول مرة في تاريخه" يتصدر احتفالية تسليم درع الدوري
يقيم النادي الأهلي احتفالية في أحد فنادق القاهرة لاستلام درع الدوري موسم 2018 - 2019.
الزمالك وسبورتنج يتأهلان للمربع الذهبي لبطولة إفريقيا لليد
تأهلا الزمالك وسبورتنج إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد المقامة حاليا في الرأس الاخضر.
المنتخب يتدرب استعدادا لمواجهة بوتسوانا
أدى المنتخب الوطني الأول تدريباته لليوم الثالث على التوالي باستاد القاهرة الدولي في معسكره استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا والمقرر لها يوم الإثنين المقبل.
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