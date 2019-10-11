تصريحات اليوم.. تعليق فايلر.. ورسالة جينيراسيون.. وشكل جديد للدرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 10 اكتوبر.

"التركيز على الدوري".. ماذا قال فايلر على قرعة الأهلي بالأبطال؟

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، رسالة للاعبيه بعد إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا أمس الأربعاء.

طبيب الزمالك يكشف لمصراوي مصير مصطفى فتحي من القمة

أكد محمد أسامة طبيب فريق نادي الزمالك، أن لاعب الفريق مصطفى فتحي أصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

جينيراسيون فوت لمسؤولي الزمالك: إحترموا خصومكم

وجه عبدولاي تيام، سكرتير عام نادي جينيراسيون فوت رسالة إلى إدارة نادي الزمالك قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين يوم 24 أكتوبر في إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

جينيراسيون: لا نية للانسحاب أمام الزمالك

قال عبدولاي تيام، سكرتير عام نادي جينيراسيون فوت إن ناديه سيخوض مباراة الزمالك في إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا معلنًا بذلك نهاية هذه الأزمة.

بلماضي يوضح: متى تيقن من تتويج الجزائر بكأس الأمم؟

أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم أنه يشاهد في كل يوم يمر عليه في الجزائر مدى الأهمية والتأثير الإيجابي للقب الذي أحرزه مع الفريق في بطولة كأس أمم أفريقيا الماضية بمصر منتصف هذا العام.

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الجنايني في احتفالية الأهلي: دمتم فخراً للكرة المصرية وجماهيرها

وجه عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلمة للنادي الأهلي في احتفاليته بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه.

عبد الحفيظ: الدرع 41 تجسيد لشخصية الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفوز بلقب الدوري رقم 41 في تاريخ النادي جاء تجسيداً لشخصية الفريق.

محمود متولي يتحدث عن إمكانية مشاركته أمام الزمالك في القمة

قال محمود متولي، لاعب النادي الأهلي، إنه لا يعلم إمكانية مشاركته في مباراة القمة أمام الزمالك من عدمه.

أول تعليق من مؤمن زكريا بعد تكريمه في حفل تسليم درع الدوري

أثنى مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، على دعوته لحفل تسلم النادي الأهلي درع الدوري لموسم 2018 - 2019.

الخطيب: 4 أسباب لصعوبة دوري الموسم السابق.. ولن ننزل لمستوى المسيئين

أكد محمود الخطيب رئيس الأهلي، أن النادي تعرض لموسم صعب استطاع خلاله تحقيق لقب درع الدوري.

اتحاد الكرة يعد بدوري منتظم وشكل جديد لدرع الدوري والكأس

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة بصدد تنفيذ درع جديد للدوري، وكأس مصر.