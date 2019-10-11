اتحاد الكرة يعد بدوري منتظم وشكل جديد لدرع الدوري والكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة بصدد تنفيذ درع جديد للدوري، وكأس مصر. وتسلم النادي الأهلي درع الدوري لموسم 2018 - 2019، في احتفالية مساء الخميس. وقال الجنايني في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، إنه يسعى للانتهاء من تنفيذ الدرع والكأس بما يليق بأعرق دوري في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. Advertisements وأوضح رئيس اللجنة الخماسية أنه وعد بتنظيم دوري منتظم دون تأجيلات. وأكمل: "هدفنا عودة الجماهير، لأن الكرة بدونهم ليس لها طعم، ومنذ بداية المسابقة حدد الأمن ملاعب معينة بحضور الجماهير، واستطعنا تنظيم نهائي الكأس والسوبر في وجود الجماهير". ويتولى الجنايني رئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بعد استقالة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة.

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