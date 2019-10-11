محمود متولي يتحدث عن إمكانية مشاركته أمام الزمالك في القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال محمود متولي، لاعب النادي الأهلي، إنه لا يعلم إمكانية مشاركته في مباراة القمة أمام الزمالك من عدمه.

الأهلي يواجه الزمالك يوم السبت الموافق 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وأضاف متولي في تصريحات لفضائية أون سبورت على هامش الاحتفالية:"حاليًا الأمور تسير بصورة جيدة ومراحل التأهيل منتظمة".

وأتم لاعب الأهلي حديثه بقوله:"لم يخبرني الطبيب بأي جديد ولا يوجدي أي خيارات أو معلومات جديدة بخصوص مشاركتي في القمة".