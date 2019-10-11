محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال محمود متولي، لاعب النادي الأهلي، إنه لا يعلم إمكانية مشاركته في مباراة القمة أمام الزمالك من عدمه.
الأهلي يواجه الزمالك يوم السبت الموافق 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.
وأضاف متولي في تصريحات لفضائية أون سبورت على هامش الاحتفالية:"حاليًا الأمور تسير بصورة جيدة ومراحل التأهيل منتظمة".
وأتم لاعب الأهلي حديثه بقوله:"لم يخبرني الطبيب بأي جديد ولا يوجدي أي خيارات أو معلومات جديدة بخصوص مشاركتي في القمة".
كانت هذه تفاصيل خبر محمود متولي يتحدث عن إمكانية مشاركته أمام الزمالك في القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.