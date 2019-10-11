محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أثنى مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، على دعوته لحفل تسلم النادي الأهلي درع الدوري لموسم 2018 - 2019.
وقال زكريا في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت": "ليس جديدا على النادي الأهلي تكريم أبنائه".
وأعد النادي الاهلي أغنية خلال الحفل لدعم مؤمن زكريا، بعد أزمته الأخيرة وغيابه عن الملاعب.
وعن موعد عودته للمشاركة، قال مؤمن إن نتيجة الأشعات التي أجراها ستحدد موعد عودته للتدريبات للاستعداد للمشاركة في المباريات مع الفريق.
ولم يقيد النادي الأهلي مؤمن زكريا في قائمة الفريق ببداية الموسم، بعد عودته من الإعارة من نادي أحد السعودي.
ويعاني مؤمن زكريا من إصابة أدت لسفره إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات والخضوع لبرنامج علاجي تمهيدا لعودته للملاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مؤمن زكريا بعد تكريمه في حفل تسليم درع الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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