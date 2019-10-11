إبراهيم عثمان يصرف مكافآت للاعبي الاسماعيلي مواليد 2004



قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة صرف مكافآت تحفيزيه للاعبى الفريق مواليد 2004 ، بعد الانتصار على سموحة

بعقر داره فى خامس جولات دورى الجمهورية.

وكان عثمان قد التقى بناشئى الفريق قبل سفرهم للاسكندرية من أجل تحفيزهم على

تحقيق الانتصار حيث وعد اللاعبين بصرف مكافآت فورية حال عودتهم بالثلاث نقاط وهو ما تحقق بالفعل.

وطالب الناظر اللاعبين بضرورة بذل كل لاعب افضل ما لديه سعيا لحصد الفريق مركز مميز يليق باسم وقيمة النادى الإسماعيلى.