طواحين هولندا تقلب تأخرها لفوز قاتل وتغنم صدارة مجموعتها

قلب منتخب هولندا لكرة القدم تأخره صفر-1 أمام ضيفه الإيرلندي الشمالي إلى فوز 3-1 في الوقت القاتل في روتردام ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2020.

وقاد ممفيس ديباي ولوك دي يونج منتخب بلادهما للفوز، بتسجيل الأول هدفين (80 و90+4) والثاني هدف التقدم في الدقيقة 90+1، بعدما كان البديل جوش ماجينيس افتتح التسجيل لإيرلندا الشمالية (75).

ورفع المنتخب الهولندي رصيده في الصدارة الى 12 نقطة، أمام منتخب ألمانيا الثانية بفارق المواجهات المباشرة (خمس مباريات لكل منهما)، وإيرلندا الشمالية الثالثة بالرصيد ذاته ولكن من ست مباريات.

ولم ترتق المباراة إلى المستوى المرتقب سوى

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من منتصف الشوط الثاني، وعانى أصحاب الأرض لاختراق الجدار الدفاعي الصلب للضيوف.وندرت الفرص التي سنحت للمنتخب البرتقالي في غالبية مراحل المباراة.

وفي المقابل، اكتفى لاعبو ايرلندا الشمالية بالانكفاء إلى الدفاع حتى الدقيقة 75 حين شنوا هجمة مرتدة، اخترق فيها شاين فريجيسون من الجهة اليسرى ومرر كرة الى داخل منطقة الجزاء أخطأ مدافع يوفنتوس ماتيس دي ليخت وزميله السابق في أياكس أمستردام دالي بليند في إبعادها، فوصلت إلى ستيوارت دالاس الذي حولها إلى ماغينيس، ومنه رأسية في شباك الحارس ياسبر سيليسين.

وانتفض منتخب المدرب رونالد كومان في الدقائق المتبقية من المباراة خشية مواجهة المصير ذاته الذي أبعدهم عن آخر بطولتين كبيرتين (كأس أوروبا 2016 ومونديال 2018).

ونجح ديباي لاعب ليون الفرنسي في تحقيق التعادل بعد خمس دقائق من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مستثمراً تمريرة البديل دوينيل مالين (80).

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها، سجل دي يونج الهدف الثاني لبلاده بعد انفراده بالحارس (90+1). وأبى ديباي الا أن يضع النتيجة خارج متناول المنتخب الضيف، بتسجيل هدف ثالث بعد تمريرات بينية عدة اختتمها بتسديدة في المرمى (90+4)، مسجلا هدفه السادس في التصفيات.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل منتخب بيلاروسيا مع ضيفه الإستوني صفر-صفر.

ورفعت بيلاروسيا رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الرابع، بينما نال المنتخب الاستوني النقطة الأولى، وهو يحتل المركز الأخير. وخاض كل من المنتخبين ست مرات في التصفيات.