داليا حمدي لاعبة المنيا تفوز بـ"برونزية" بطولة الجمهورية للملاكمة

توجت لاعبة المنيا داليا حمدي، وزن ٥١ بـ"برونزية" بطولة الجمهورية للملاكمة "درجة أولى" سيدات، التي أقيمت بصالة المؤسسة العسكرية بأسيوط، خلال الفترة من ٥-١٠ أكتوبر الجاري.

أثني "عبد الحميد محمد" المدير الفني للمنيا، على أداء اللاعبة "داليا" خلال فعاليات البطولة، التي تمكنت خلالها

من حسم ثلاث مباريات قوية ، و فوزها بالمركز الثالث ، بعد مباراة جمعتها بلاعبة نادي الترسانة ومنتخب مصر بفعاليات الدور قبل النهائي.

وأضاف المدير الفني ، أن لاعبي النادي الخمس الذين شاركوا بالبطولة،

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قد خضعوا فترة أعداد وتجهيز قبل سفرهم لخوض البطولة، وكان الهدف هو اكتساب مهارات وخبرات ليكونوا مثال مشرف لنادي المنيا في المنافسات الرسمية داخل المحافظة وخارجها.

يقود الجهاز الفني للمنيا الدكتور عبد الحميد محمد، و الدكتور محمد هنداوي، مدرب، و أحمد ضاحي ، إداري الفريق، وإشراف الدكتور علي مجدي ، عضو مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي.