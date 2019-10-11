تمكن روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا، من تحقيق رقم مميز خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام سان مارينو، في المباراة التي جمعتهما اليومالخميس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية 2020.
وتمكن لوكاكو من تسجيل هدفين خلال مباراة سان مارينو،والتي إنتهت بفوز بلجيكا بتسعة أهداف نظيفة.
وبذلك يصل رصيد لوكاكو التهديفي مع منتخب بلجيكا إلى 50 هدف، ليصبح أول لاعب في تاريخ المنتخب يتمكن من الوصول إلى ذلك المعدل التهديفي.
كانت هذه تفاصيل خبر لوكاكو يسجل رقم تاريخي بهدفيه في مرمى سان مارينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.