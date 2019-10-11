لوكاكو يسجل رقم تاريخي بهدفيه في مرمى سان مارينو

تمكن روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا، من تحقيق رقم مميز خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام سان مارينو، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية 2020. الخميس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية 2020. وتمكن لوكاكو من تسجيل هدفين خلال مباراة سان مارينو، والتي إنتهت بفوز بلجيكا بتسعة أهداف نظيفة. والتي إنتهت بفوز بلجيكا بتسعة أهداف نظيفة. وبذلك يصل رصيد لوكاكو التهديفي مع منتخب بلجيكا إلى 50 هدف، ليصبح أول لاعب في تاريخ المنتخب يتمكن من الوصول إلى ذلك المعدل التهديفي.

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