بلجيكا تكتسح سان مارينو.. وروسيا تفوز على اسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا

تمكن منتخب بلجيكا من إكتساح نظيره سان مارينو بتسعة أهداف دون رد، في الجولة السابعة من المجموعة التاسعة بتصفيات يورو 2020. سجل أهداف بلجيكا كل من روميلو لوكاكو "هدفين" وناصر الشاذلي وكريستيان برولي لاعب سان مارينو بالخطأ في مرمى فريقه، وتوبي ألديرفيلد ويوري تيلمانس وكريستيان بنتيكي وياري فرشيرن وتيموثي كاستاني في مرمى فريقه، وتوبي ألديرفيلد ويوري تيلمانس وكريستيان بنتيكي وياري فرشيرن وتيموثي كاستاني وبنفس المجموعة تمكنت روسيا من الفوز على اسكتلندا بأربعة أهداف دون رد، سجلهم آرتم دجيوبا "هدفين" وماجوميد أوزدويف وألكسندر جولوفين. "هدفين" وماجوميد أوزدويف وألكسندر جولوفين. وبتلك النتائج رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 21 نقطة ليحافظ على تصدره للمجموعة، فيما ظل منتخب سان مارينو بلا رصيد متذيلاً للترتيب. ورفع المنتخب الروسي رصيده إلى 18 نقطة ليأتي في الوصافة خلف بلجيكا، بينما تجمد رصيد أسكتلندا عند 6 نقاط بالمركز الخامس.

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