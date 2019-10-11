هولندا تخطف فوز قاتل من ايرلندا الشمالية بتصفيات يورو 2020

خطف منتخب هولندا فوزاً قاتلاً من أيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب روتردام ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

ظلت المباراة تسير نجو التعادل السلبي حتى تقدمت أيرلندا بهدف في الدقيقة

75 عن طريق جوش ماجينيس، وتمكن ممفيس ديباي من التعادل للطواحين الهولندية في الدقيقة 81.

وبالدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع تمكن لوك دي يونج من تسجيل هدف الفوز القاتل، وفي أخر

دقائق الوقت بدل من الضائع أضاف ممفيس ديباي ثالث أهداف الطواحين الهولندية.

وبتلك النتيجة ترفع هولندا رصديها إلى النقطة 12 لتتصدر المجموعة بينما تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركزالثالث، وقد لعبت مباراة زائدة عن المنتخب الهولندي.

فيما احتل منتخبي روسيا البيضاء وأستونيا المركزين الرابع والخامس بعد تعادلها السلبي ،في المباراة التي جمعتهما اليوم.