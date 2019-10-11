الامارات تسحق اندونيسيا بخماسية في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب الإمارات فوزًا عريضًا بخماسية نظيفة في مرمى أندونيسيا بملعب "آل مكتوم"، ضمن منافسات الجولة الثالثة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمسابقتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. المؤهلة لمسابقتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وتعادل منتخب الأردن مع ضيفه منتخب الكويت، فى المجموعة الثانية، ليرتفع رصيد المنتخبين الى النقطة الرابعة، حيث يحتل منتخب الكويت المركز الثانى بفارق الأهداف عن الأردن، بينما يتصدر أستراليا ب 6 نقاط. الكويت، فى المجموعة الثانية، ليرتفع رصيد المنتخبين الى النقطة الرابعة، حيث يحتل منتخب الكويت المركز الثانى بفارق الأهداف عن الأردن، بينما يتصدر أستراليا ب 6 نقاط.

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