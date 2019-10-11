بعد تسلم درع الدوري.."الأهلي لا يعرف المستحيل" يتصدر تويتر

تسلم النادي الأهلي مساء اليوم الخميس في احتفالية كبرى درع الدوري العام عن الموسم الماضي، في حضور لفيف من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام، ويقام الحفل تحت شعار :" الأهلى لا يعرف المستحيل".

وتصدر ترند "الأهلي لا يعرف المستحيل" موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيما علقت جماهير القلعة الحمراء، منشورات داعمة للاعيبة النادي الأهلي، ولرئيس مجلس إدارة النادي كابتن محمود الخطيب لما بذلوه من مجهودات وتتويج خلال الموسم الماضي .

وخلال الإحتفالية، قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تخطى صعوبات كثيرة في الموسم الماضي نتيجة كم الإصابات التي طاردت الفريق وخوض المباريات بشكل مضغوط وعدم حضور الجماهير رغم أهميتها بالنسبة للأهلي.

وأوضح "الخطيب"، في كلمته، أنه توقف أمام بعض الكلمات في الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه خلال الحفل ومنها عبارة الأهلي لا يعرف

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المستحيل لأنها حقيقة فعلية يعيشها الأهلي دائما وعبر عنها خلال تتويج فريق الكرة بدرع الدوري الموسم الماضي متخطيا جميع الصعوبات.

جدير بالذكر أن الإحتفالية، تشهد تكريم مؤمن زكريا صانع العاب الفريق، الذي يعاني من وعكة صحية، كما سيتم عرض فيلم تسجيلي عن بطولة الدوري بالموسم الماضي، والتي نجح فيها الفريق الأحمر في الفوز بالدرع بعد ان كان بعيداً للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.

ويحضر مجلس ادارة النادي الأهلي الاحتفالية وكذلك لاعبي الفريق الأحمر وأسرهم بالإضافة للاعبي الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا في قائمة الفريق بالموسم الماضي.