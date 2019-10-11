مؤمن زكريا: أشكر جماهير الكرة المصرية على مساندتي

وجه مؤمن زكريا نجم فريق الأهلي، رسالة شكر إلى الجماهير المصرية التي ساندته طوال الفترة الماضية خلال إصابته.
وقال زكريا في تصريحات تليفزيونية "بطولة الدوري كانت بغاية الصعوبة الموسم الماضي، ولكنناوفقنا فيها بفضل الله، والبطولة المقبلة ستكون أسهل".
وتابع "اقترب من العودة للملاعب، وفي أقرب فرصة سأعود، وأكثر ما أشتاق إليه هو مواجهة الأهليأمام الزمالك".
وتابع "أشكر جماهير الأهلي والزمالك وكل الأندية في مصر على الدعم الذي قدموه ليه، وأشكرهم على حبهم ومشاعرهم الجميلة".
يذكر أن مؤمن زكريا عاد للأهلي الموسم الماضي من الإعارة نتيجة الإصابة التي يعاني منها، ويقضي بسببها فترة علاج في ألمانيا.
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