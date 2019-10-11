ديشامب يكشف سبب إستبعاد مبابي من قائمة فرنسا

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن سبب إستبعاد اللاعب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من قائمة الفريق للمباراتين القادمتين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض لقائين في التصفيات، حيثيواجه منتخبي أيسلندا وتركيا.
وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أيسلندا المقررة غدا الجمعة "مبابي غير مستعد لخوض المباراتين، نتيجة الإصابة التي كان يعاني منها ومازال بحاجة لبعضالوقت خلال فترة التأهيل ليعود بكامل لياقته".
وكان مبابي أصيب في الفخذ في أغسطس الماضي خلال مشاركته مع باريس سان جيرمان، وعاد بعد أربعة اسابيع غير مكتمل الشفاء ليغيب مرة أخرى.
يذكر ان مبابي يعد أحد الركائز الأساسية لديشامب، التي ساهمت في تتويج منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018.
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