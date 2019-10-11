تقرير | سعد بقير نجم يتلألأ في سماء الدوري السعودي

خطف اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي، سعد بقير، الأضواء مع بداية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سليمان حيث نجح في وضع نفسه نجما لفريق أبها وواحدًا من أفضل لاعبي الدوري السعودي في الجولات الخمس الأولى.

بقير قدم نفسه في صورة جيدة عبر أدائه المميز ما جعل من شبكة الإحصائيات الشهيرة ” أوبتا ” تطلق عليه اللاعب المهم في تشكيلة أبها وبات معشوق جماهيره.

وساهم بقير في إحراز 4 من أصل 7 أهداف بصمها أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ونجح اللاعب في تسجيل هدفًا في شباك الهلال من ركلة جزاء في الجولة الأولى وصنع 3 آخرين بنسبة 66.6% من مجموع أهداف فريقه قبل مواجهة الإتفاق التي أختير فيها نجما للقاء بمعدل تنقيط 8/10.

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كما يعتبر بقير محرك خط الوسط بنادي أبها إضافة إلى كونه الأكثر نجاحا بين زملائه في التمريرات الناجحة.

أرقام جعلت من إبن مدينة تطاوين بجنوب تونس الأفضل بين زملائه ” التوانسة ” بالدوري السعودي متفوقًا على الجميع في مقدمتهم القادمين من الدوري الفرنسي نعيم سليتي وأسامة الحدادي لاعبي الإتفاق وزميله كريم العواضي والبقية، ما يجعله على مرمى حجر للعودة من جديد لصفوف المنتخب التونسي الأول مع أزمة صناعة اللعب بنسور قرطاج.

وكتبت مواقع وصحف سعودية كون سعيد بقير من النجوم التي تشتغل في الظل وأثبت مكانته مبكرا في الدوري السعودي متفوقا على نجوم عالميا بصفوف البطل النصر و وصيفه الهلال.

ويسعى بقير إلى مواصلة عروضه القوية بهدف ضمان العودة إلى منتخب نسور قرطاج قبل بدأ مغامرة تصفيات كأس إفريقيا الكاميرون 2021.