الخطيب يُخدر مرتضى منصور بدهاء في حفل تسليم درع الدوري!

تحلى رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” بدهاء وذكاء في رده على التصريحات المتناثرة ضده يمينًا ويسارًا في المواقع الرياضية الكبرى وعلى صفحات الصحف المصرية على لسان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

الخطيب لقن مرتضى منصور درسًا لا يُنسى خلال حفل تسليم درع الدوري المصري الممتاز للاعبي الأهلي، مساء اليوم الخميس، في أحد الفنادق الكبرى بوسط العاصمة القاهرة.

المتوج بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي كلاعب 1982 و1987، عمل على غلق كل الطرق المؤدية إلى الحرب الكلامية التي سعى ويسعى رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” لاستدراجه إليها منذ الأسبوع الماضي، بكلمات مُعبرة أدلى بها خلال تواجده في الحفل.

وقال محمود الخطيب للصحفيين “الموسم الماضي كان صعبًا للغاية بسبب الإصابات التي تعرضنا لها، بالإضافة إلى عدم حضور الجمهور، وضغط المباريات، وكان هناك مَن يحاول أن يصبح النادي الأهلي فاشلاً على حساب نجاحه الشخصي (يقصد رئيس الزمالك ومالك بيراميدز السابق)”.

وأوضح “تعرضنا للإساءة، ولكن النادي الأهلي لا يترك حقه أبدًا، بل يسعى لاستعادة حقوقه بما يتناسب معه ومع القانون واللوائح المنظمة”.

ووجه الخطيب حديثًا إلى مرتضى منصور دون ذكر اسمه، قائلاً “لن ننزل لذلك المستوى، فهذا ليس من قيمة النادي الأهلي”.

“متمسكون بتفعيل القانون واللوائح بالاتحاد المصري واللجنة والأوليمبية وسنسعى لذلك”.

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وأكمل كلمته “اليوم نهنئ أبطالنا الذين حققوا لقب الدوري الموسم الماضي وعندما ينطفئ نور هذه الاحتفالية واعتبارًا من صباح الغد، سوف نضيء نورًا جديدًا نحو التتويج ببطولة جديدة”.

حرب مرتضى منصور

أشعل مرتضى منصور فتيل الحرب الكلامية مع محمود الخطيب من خرجاته الإعلامية عبر برنامج الزمالك اليوم الذي تبثه قناة الحدث اليوم.

وقال مرتضى منصور بإنه قدم بلاغات ضد الخطيب في الجهات التي قدم فيها الخطيب بلاغات ضده.

ولم يكتف بذلك، وتهكم على الخطيب بقوله “الخطيب الذي شارك في إعلان شيبسي (فترة التسعينيات) كيف يكون رئيسًا للنادي الأهلي؟ كان يخطف الشيبسي من الأولاد الصغار في الإعلان، أتمنى عندما يقترب موعد مباراة الأهلي والزمالك يكون الخطيب هاديء، لو أردت جلب مليون شخص من ميت غمر سأفعل يا خطيب، وسأجلبك معهم”.

وختم مرتضى منصور استفزازاته للخطيب “لو قابلتك في مباراة القمة لن أصافحك، العلاقة الودية انتهت بيننا بعد تقديمك لبلاغات ضدي”.

وعاد مرتضى منصور للتهجم على محمود الخطيب عبر برنامج الزمالك اليوم في قناة الحدث اليوم، بعدما علم بأمر وجود محمود الخطيب في لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، وهي اللجنة المخولة بمناقشة قضية مباراة إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي.

وتساءل مرتضى منصور موجهًا حديثه للكاف “هل الخطيب أكثر قيمة مني؟ كيف تم تعيينه في لجنة المسابقات؟ من هو ليكون عضوًا في هذه اللجنة؟ هل تحول الاتحاد الأفريقي إلى عزبة؟ الأهلي طرف أصيل ومحرض في أزمتنا مع جينيراسون”.