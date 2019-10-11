كرواتيا تهزم المجر بثلاثية نظيفة وتتصدّر في يورو 2020

تصدّر المنتخب الكراوتي ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات يورو 2020 بفوزه على نظيره المجري بثلاثية نظيفة اليوم الخميس في الجولة السابعة.



افتتح لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش التسجيل لوصيفة بطل العالم في الدقيقة الخامسة وأضاف برونو بيتكوفيتش الثاني في الدقيقة 24 قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 42. وأضاع ايفان بيريستش ركلة جزاء في الدقيقة 55.



وبهذا الفوز بات رصيد كرواتيا 13 نقطة في المركز الأول أمام سلوفاكيا الثانية (10 نقاط) التي تعادلت اليوم مع ويلز بهدف لمثله، في حين تجمد رصيد المجر عند تسع نقاط في المركز الثالث أمام ويلز الرابعة (7 نقاط من 5 مباريات) وأذربيجان الخامسة بنقطة واحدة من 5 مباريات.



وفي المجموعة السابعة تألق مهاجم بايرن ميونيخ روبيرت ليفاندوفسكي وضرب بـ"هاتريك" قاد به منتخب بولندا للفوز على مضيفه منتخب لاتفيا ليتصدّر مجموعته برصيد 16 نقطة أمام النمسا الثانية (13 نقطة).



وسجّل ليفاندوفسكي الأهداف في الدقائق 9 و13 و76.



وضمن منافسات المجموعة ذاتها، سقطت سلوفينيا أمام مضيفتها مقدونيا (1-2) لترتقي الأخيرة إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة على حساب سلوفينيا الرابعة 11 نقطة أيضاً (بفارق المواجهات المباشرة).

المصدر: بي إن سبورت

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