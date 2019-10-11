هولندا تطوّع العناد الأيرلندي في الوقت القاتل وتؤمن الصدارة

حققت هولندا فوزاً دراماتيكياً وثميناً أمام ضيفتها أيرلندا الشمالية "العنيدة" بنتيجة (3-1) سمح لها باعتلاء الصدارة الخميس ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات يورو 2020.



على ملعب فيينورد، بادر الضيوف بخطف هدف التقدم برأسية لجوش ماغينيس (75) قبل أن ينجح أصحاب الأرض في قلب الطاولة في سيناريو مثير بفضل هدفي ممفيس ديباي صاحب الثنائية (81 و90+4) ولوك دي يونغ (90+1).



بهذا الفوز الثمين، قفزت هولندا إلى صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن وصيفتها ألمانيا صاحبة الرصد ذاته وتتساوى معهما نقاطاً أيرلندا الشمالية الثالثة غير أنها لعبت مباراة أكثر (6 مباريات في المجمل).



وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة ذاتها، حسمت نتيجة التعادل السلبي بلا أهداف مواجهة بيلاروسيا (الرابع بـ 4 نقاط) بضيفه إستونيا (متذيل المجموعة بنقطة واحدة). المصدر: بي إن سبورت

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