بفوز كاسح على سان مارينو.. بلجيكا أول المتأهلين إلى يورو 2020



بات المنتخب البلجيكي أول المتأهلين إلى منافسات كأس أمم أوروبا 2020 بفوزه الكبير على سان مارينو بنتيجة 9-صفر، اليوم الخميس، في المرحلة السابعة من منافسات المجموعة التاسعة.



تناوب على تسجيل الحصيلة البلجيكية الثقيلة كل من روميلو لوكاكو (28 و41) وناصر الشاذلي (31) يوري تيليمانس (45+1) وكريستيان برولي (35 بالخطأ في مرماه) وأندريا غراندوني (43 بالخطأ في مرماه)، وكريستيان بينتيكي 079) وياري فيرشارين (84 من ركلة جزاء) وتيموتي كاستاني (90).



في المجموعة ذاتها، عزز المنتخب الروسي مركزه في الوصافة بفوزه السهل على منتخب اسكتلندا برباعية نظيفة سجلها أرتيم دزويوبا (57 و70) وماغوميد أوزدوييف (60) وأندريه غولوفين (84).



وعاد المنتخب القبرصي بفوز ثمين 2-1 من أرض مضيفه منتخب كازاخستان.



ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن المنتخب الروسي الثاني، و11 نقطة عن منتخب قبرص الثالث، فيما يحتل منتخب كازاخستان المركز الرابع بـ 7 نقاط، والمنتخب الاسكتلندي خامساً بـ 6 نقاط، ويتذيل منتخب سان مارينو الترتيب برصيد خال من النقاط.



وضمن المنتخب البلجيكي تأهله إلى نهائيات يورو 2020 إذ تفصله 11 نقطة عن صاحب المركز الثالث مع تبقي 3 مراحل فقط على نهاية التصفيات.



ويتأهل الأول والثاني إلى النهائيات الأوروبية التي ستقام بأكثر من مدينة في القارة العجوز. المصدر: بي إن سبورت

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