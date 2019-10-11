رياضة | الجنايني: تنظيم مسابقة لتصميم درع الدوري والكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايني: تنظيم مسابقة لتصميم درع الدوري والكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني عن إعداد تصميم جديد لدرع الدوري الممتاز وكذلك كأس مصر.

وتسلم الأهلي درع الدوري العام عن الموسم الماضي، بعد فوزه بالبطولة برصيد ٨٠ نقطة للمرة ال٤١ في تاريخه، الليلة الماضية.

وصرح عمرو الجنايني خلال مقابلة على قناة تايم سبورت: "قريبًا جدا سيكون هناك تصميم جدًا لدرع الدوري وكأس مصر".

وأكد رئيس اللجنة الخماسية : "نحن في مرحلة جديدة لمنتخب مصر بجهاز جديد وتشكيل جديد هناك روح أكثر من ممتازة، وان شاء الله بالمجموعة المتواجدة نقدر نحقق طموحات الجماهير".

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وتابع الجنايني: "أعلنت جدول الدوري بموعد بدايته ونهايته، وأي تأجيل ليس بناءًا على طلب الأندية أو اتحاد الكرة تكون ظروف أمنية لا نقدر أن نقول فيها شىء وملتزم بالذي صرحته في بداية الموسم عن المواعيد".

وواصل رئيس إتحاد الكرة : "لم يطلب أحد تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، وأعد أن الدوري المقبل والكأس سيكون بتصميم جيد جدًا".

أكمل رئيس الجبلاية: "هذا السر أقوله لأول مرة، نحن بصدد تنظيم مسابقة لتصميم درع الدوري والكأس كي يليقان بأعرق بطولتين في المنطقة".

وأنهي الجنايني تصريحاته: "هدفنا أن يكون الدوري بحضور جماهيري الكرة بدونهم ليس لها طعام، هناك ملاعب من أول يوم محددة سيكون فيها حضور جماهيرى".