رياضة | مدافع الأهلي عن احتفالية الدوري: أوفينا بالوعد للجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الأهلي عن احتفالية الدوري: أوفينا بالوعد للجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمساهمة في التتويج مع فريقه بلقب الدوري العام للمرة 41 في تاريخه.

وأكد أشرف خلال تصريحات على هامش احتفال الفريق بتسلم درع الدوري العام، على أن الموسم الماضي هو الأصعب في مسيرته الكروية.

وأضاف، "لقد نجحنا في تحقيق البطولة وإسعاد الجماهير التي ساندتنا بعد موسم صعب للغاية على الجميع، وأوفينا بوعدنا بالحصول على اللقب رغم البداية الغير مطمئنة".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري المصري، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 في تاريخه معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب.

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وخاض الأهلي في الموسم الماضي 34 جولة ببطولة الدوري الممتاز ونجح في تحقيق الفوز في 25 مباراة كأكثر فرق الدوري تحقيقا للفوز وتعادل خمس مرات، وخسر أربع مباريات.

وحسم الأهلي لقب الدوري بالوصول للنقطة 80 وبفارق 8 نقاط عن الوصيف، وكان الفريق حسم اللقب قبل نهاية المسابقة رسميا بأسبوع واحد.

وشهد حفل التكريم حضور أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة.

ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق، واللاعبين الذين رحلوا عن النادي، واللاعبين الذين تمت إعارتهم، حيث حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكن من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي.