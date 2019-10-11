رياضة | الأهلي يرد على مرتضى منصور في أزمة مصطفى عبده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد على مرتضى منصور في أزمة مصطفى عبده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على الرد بشأن ما تردد في الفترة الأخيرة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن تجاهل مصطفى عبده نجم القلعة الحمراء السابق.

وكان مرتضى منصور قد صرح في الفترة الأخيرة ، أن محمود الخطيب يتعمد تجاهل مصطفى عبده منذ توليه رئاسة النادي الأهلي.

وجاء رد الأهلي عمليا على رئيس الزمالك بحضور مصطفى عبده حفل تسليم درع الدوري المصري للفريق بعدما توج به في الموسم الماضي بإحدى الفنادق الكبرى في القاهرة.

وحضر بعض من اللاعبين القداماء بالنادي الأهلي هذا الحفل مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق امثال ( عصام عبد المنعم - فتحي نصير - عادل طعيمة).