رياضة | ناجي يرشح الأهلي للفوز في مواجهة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناجي يرشح الأهلي للفوز في مواجهة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب السابق الأهلي للفوز في مباراة القمة أمام الزمالك في الأسبوع الرابع من الدوري في الموسم الحالي، كما شدد بأنه لم يظلم محمد عواد حارس مرمى الزمالك بشأن عدم انضمامه للمنتخب أثناء فترة قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر للفراعنة.

قال ناجي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "كنت اعمل بجد واجتهاد أثناء فترة تواجدي مع المنتخب والمدير الفني يتدخل في اختيار حارس المرمى إذا كان مدرب حراس المرمى لا يمتلك الخبرة الكافية لاختيار حارس مرمى الفريق".

أضاف :"تواصلت مع الخطيب للاطمئنان عليه وأتمنى له الشفاء العاجل وكان متواجداً اليوم في حفل الأهلي الذي تسلم فيه درع الدوري الذي توج به للمرة الحادية والأربعين في تاريخه".



وتابع :"الفترة المقبلة يوجد بها منافسات غير سهلة وأحمد عادل عبد المنعم كان من المرشحين للإنضمام لمعسكر المنتخب الحالي".

وأردف قائلا :"لم اظلم عواد ولا أي حارس مرمى من قبل وأتمنى التوفيق له".

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واستطرد قائلا :"حزنت للغاية بإصابة جنش وأتمنى له الشفاء سريعا والعودة للملاعب وإصابته بسبب تراكم شهور من التدريبات بدون راحة مناسبة".



وواصل :"شريف اكرامي يمتلك العزيمة والإصرار لتواجد والمشاركة في المباريات ومحمد الشناوي يمر بأفضل فترة له في مشواره التدريبي وأرشحه للاحتراف".



وأضاف :"معجب جدا بآداء فايلر مدرب الأهلي وبخططه وتكتيكه أثناء المباريات وارشح الأهلي للفوز بدوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية".



واختتم ناجي تصريحاته قائلاً : " مباراة الأهلي والزمالك ليس لها مقاييس ولها ظروف خاصة والأهلي يمتلك الأفضلية للفوز بالمباراة".