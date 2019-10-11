رياضة | ناجي يرشح الأهلي للفوز في مواجهة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناجي يرشح الأهلي للفوز في مواجهة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال ناجي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "كنت اعمل بجد واجتهاد أثناء فترة تواجدي مع المنتخب والمدير الفني يتدخل في اختيار حارس المرمى إذا كان مدرب حراس المرمى لا يمتلك الخبرة الكافية لاختيار حارس مرمى الفريق".
أضاف :"تواصلت مع الخطيب للاطمئنان عليه وأتمنى له الشفاء العاجل وكان متواجداً اليوم في حفل الأهلي الذي تسلم فيه درع الدوري الذي توج به للمرة الحادية والأربعين في تاريخه".
وتابع :"الفترة المقبلة يوجد بها منافسات غير سهلة وأحمد عادل عبد المنعم كان من المرشحين للإنضمام لمعسكر المنتخب الحالي".
وأردف قائلا :"لم اظلم عواد ولا أي حارس مرمى من قبل وأتمنى التوفيق له".
واستطرد قائلا :"حزنت للغاية بإصابة جنش وأتمنى له الشفاء سريعا والعودة للملاعب وإصابته بسبب تراكم شهور من التدريبات بدون راحة مناسبة".
وواصل :"شريف اكرامي يمتلك العزيمة والإصرار لتواجد والمشاركة في المباريات ومحمد الشناوي يمر بأفضل فترة له في مشواره التدريبي وأرشحه للاحتراف".
وأضاف :"معجب جدا بآداء فايلر مدرب الأهلي وبخططه وتكتيكه أثناء المباريات وارشح الأهلي للفوز بدوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية".
واختتم ناجي تصريحاته قائلاً : " مباراة الأهلي والزمالك ليس لها مقاييس ولها ظروف خاصة والأهلي يمتلك الأفضلية للفوز بالمباراة".