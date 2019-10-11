رياضة | عصام مرعي: جئت للزمالك لحصد الألقاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصام مرعي: جئت للزمالك لحصد الألقاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب العام الجديد لفريق نادي الزمالك عصام مرعي، عن كواليس اليوم الأول داخل تدريبات الفريق الأبيض بعد توليه منصبه الجديد.

وأعلن رئيس الزمالك يوم أمس الخميس، عن اختياره عصام مرعي لتولي منصب المدير العام لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، بدلًا من أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق.

وقال مرعي، في تصريحات تليفزيونية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن هذا هو التكليف الثالث له من رئيس الزمالك الحالي للتواجد في الجهاز الفني للفريق، بعد أن كلفه سابقًا في 2001 بعد اعتزاله، ثم 2006.

وتابع مدرب الزمالك : "بوجه الشكر والتقدير لرئيس الزمالك وأتمنى إني أكون عند حسن ظنه وتوقعاته في الفترة القادمة وشغلي يساهم في رفع مستوى الفريق وتحقيق البطولات".

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وتحدث مرعي، عن تفاصيل المقابلة الأولى له مع ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق: "المقابلة كانت ممتازة للغاية ومثمرة جدًا، ووجدنا أن وجهات نظرنا متقاربة للغاية".

وتابع حديثه عن المدير الفني للفريق: "هو رجل في قمة الاحترام، وخرج من الملعب لاستقبالي رفقة جهازه المعاون، وتحدث معي عن كافة تفاصيل الفريق في وجود أمير مرتضى".

وأكمل مرعي : "قال لي أنا اختارتك للتواجد معي لأرد عليه بأنني جئت لمساعدته في تحقيق البطولات تحت قيادته، وعندما تحدثت معه في عدد من النقاط متعلقة بساسي وحامد وخط الدفاع وجدته متفهما لوجهة نظري وأبدى مرونة كبيرة".

وواصل المدرب العام الجديد للحديث عن متابعته لتدريبات الفريق: "اللاعبين جاهزون من الناحية الفنية والبدنية، شيكابالا على سبيل المثال عاد من إصابته وتحسن كثيرًا، كما أن مصطفى فتحي أصبح سليمًا ووجدته يتدرب بقوة واقترب من العودة، سيشارك تدريجيًا في الفترة القادمة".

وأنهي مرعي تصريحاته : "مطلوب خلال الفترة القادمة أن نغلق على الفريق لنحافظ على تركيز اللاعبين، لدينا مباريات هامة سواء أمام جينيراسيون أو الأهلي".