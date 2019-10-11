رياضة | الهلال السعودي يستعيد أهم أوراقه قبل مواجهة السد القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يستعيد أهم أوراقه قبل مواجهة السد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، نبأ سارا قبل مواجهة السد القطري، بدوري أبطال آسيا.

وتأكد جاهزية نواف العابد لاعب الزعيم الهلالي، وإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وأنهر نواف العابد، برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، والذي منح اللاعب الضور الأخضر للعودة للملاعب.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره ضمك، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، يوم الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وينتظر الهلال السعودي مباراة صعبة ضد السد القطري، يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب الملك سعود بالرياض، في إياب دور النصف نهائي لدوري أبطال آسيا، علما بأن الزعيم الهلالي فاز ذهابا في العاصمة القطرية الدوحة برباعية مقابل هدف وحيد.