رياضة | أخبار سارة لجماهير برشلونة بشأن الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار سارة لجماهير برشلونة بشأن الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة الإسباني وجماهير النادي نبأ سارا بخصوص أنسو فاتي نجم الفريق الشاب قبل موقعة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب الكامب نو.

نبأ سار لبرشلونة وجماهير النادي بخصوص فاتي

وقرر دافيد جوردو مدرب منتخب إسبانيا تحت 17 عاما رسميا استبعاد فاتي من قائمة المنتخب التي ستشارك في مونديال البرازيل الذي سيلعب في نهاية أكتوبر.

وبهذا سيكون فاتي متاح لنادي برشلونة ليتمكن من المشاركة مع الفريق في مباراة الكلاسيكو القادمة ضد نادي ريال مدريد.

نبأ مرضى بالنسبة لفاتي

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وكشفت صحفية "آس" الإسبانية عن سبب قيام مدرب منتخب إسبانيا تحت 17 عام بإستبعاد فاتي من قائمة المنتخب لمونديال البرازيل.

وأكدت الصحيفة أن مدرب منتخب إسبانيا تحت 17 عام استبعد فاتي من قائمة المنتخب لأنه يخطط للاعتماد عليه في أولمبياد طوكيو في الصيف القادم.

موعد مبارة برشلونة وريال مدريد

وستلعب مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.