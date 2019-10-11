رياضة | عقدة (تونسية - سودانية) تُهدد حلم الأهلي في دوري أبطال إفريقيا (تقرير)

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أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2019-2020) التي أجريت مساء الأربعاء، في إحدي فنادق مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، فريق الأهلي ضمن المجموعة الثانية مع أندية: النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز.

وجاءت قرعة دور المجموعات الإفريقي كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى : مازيمبي، الفائز من الزمالك وجينيراسون، اول اغسطس، زيسكو

المجموعة الثانية : الأهلي، النجم، الهلال، بلاتنيوم.

المجموعة الثالثة : اتحاد العاصمة، صنداونز، الوداد، بترو أتليتكو

المجموعة الرابعة : الترجي، الرجاء، شبيبة القبائل، فيتا كلوب

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طموحات أهلاوية بقيادة سويسرية في دوري الأبطال

يتطلع الفريق الكروي بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحصد لقب البطولة القارية الغائب عن خزائنه منذ 6 سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ نسخة البطولة عام 2013، والتي توج بها الفريق الأحمر بقيادة مدربه السابق محمد يوسف.

ويعتبر الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حصد لقب البطولة 8 مرات طوال تاريخه، ويليه في الترتيب فريقي الزمالك ومازيمبي الكونغولي وتوج كل منهما باللقب 5 مرات.

عقدة تونسية - سودانية تُهدد حلم الأهلي الإفريقي

ويواجه الأهلي في دور المجموعات الإفريقي عقدة (تونسية - سودانية) تهدد حلمه في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 - 2020.

وتتمثل عقدة الأهلي في مرحلة المجموعات في عدم تحقيقه أي إنتصار على فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي رفقاء مجموعته بالبطولة، على أرضهما، وجاءت نتائجه أمام الفريقين خارج ملعبه بين الهزيمة والتعادل.

وتقابل الأهلي مع الهلال بالسودان في 3 مباريات سابقة، على ملعب الهلال، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراتين عامي 1987، 2004، وفاز الفريق السوداني بالمباراة الثالثة بنتيجة 3 - 0 في لقاء دور المجموعات عام 2007.

بينما التقي فريق الأهلي مع النجم الساحلي التونسي على ملعبه بمدينة "سوسة" في 6 مواجهات سابقة (5 بالبطولات الإفريقية - 1 بالبطولة العربية)، انتهت 4 مباريات بالتعادل، وخسر المارد الأحمر في مباراتين.